Денний проти нічного: чим відрізняються тарифи і як платити за світло менше

Нині в Україні діє єдиний тариф на світло. Проте власники двозонних та тризонних лічильників можуть платити за електроенергію менше.

Чим відрізняються денний і нічний тариф

3 1 червня 2024 року в Україні діє встановлено фіксована ціна на електроенергію, повідомляє 24 Канал з посиланням на YASNO.

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Нині українці платять за світло за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину. Тариф встановлено для споживачів багатоквартирних та приватних будинків, гуртожитків, садових товариств, дачних, гаражних кооперативів.

Проте за допомогою двозонних чи тризонних лічильників за світло можна платити менше:

Двозонні тарифи "День-Ніч"

З 7 до 23 години – 4,32 гривні за кіловат-годину, а з 23 до 7 години – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Тризонні тарифи "День-Ніч"

З 8 до 11 години та з 20 до 22 години – 6,48 гривень за кіловат-годину, а з з 23 до 7 години – 1,73 гривні за кіловат-годину. У інші години – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Отже, за денним тарифом українці мають платити повну вартість тарифу на електроенергію, а за нічним тарифом – 50% вартості.

Як перейти на "нічний" тариф

Для переходу на нічний тариф потрібно встановити та налаштувати багатозонний лічильник. На відміну від звичайного лічильника, на екрані цього відображається показання за тарифом "день", "ніч" та загальний обсяг спожитої електроенергії.

Для цього потрібно залишити заявку на отримання послуги у своєї енергопостачальної компанії, яка назначить дату та час відповідних робіт. Наприклад, в компанії "ДТЕК Київські електромережі" така послуга коштує 4 000 гривень.

Також лічильник можна придбати самостійно, проте на ньому потрібно буде зробити "вхідний контроль" – поставити спеціальну пломбу на корпус. Зробити цю процедуру можна у спеціальній лабораторії компанії-постачальника електроенергії.