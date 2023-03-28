Яким буде тариф на електроенергію для населення у квітні

Тариф на електроенергію до 30 квітня залишать без змін, а от потім переглянуть чинні тарифи. Наразі відомо про декілька можливих сценаріїв ціноутворення.

До 30 квітня тариф залишиться без змін

Пем'єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд подовжив спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною.

Як тарифи на електроенергію діють зараз

Тариф 1,44 гривні за кіловат-годин діє для тих, хто спожив до 250 кіловат-годин;

1,68 – понад 250 кіловат-годин на місяць.

Як може зрости тариф

Радник прем'єра Юрій Бойко раніше у коментарі 24 Каналу розповідав, що уряд розглядає близько 10 сценаріїв підвищення тарифів.

Юрій Бойко Радник прем'єр-міністра України В тому числі щодо так званих "поличок" (зараз 250 кіловат-годин, було 100). Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю.

За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, на українців чекають європейські ціни на електроенергію через об'єднання енергетичних, газотранспортних систем.

Варіанти підняття тарифів на електроенергію для населення:

"Легкий варіант" – підвищення приблизно до 2,5 гривні за кіловат, а для тих, хто споживає до 100 кіловатів щомісяця – ринкова ціна становитиме приблизно 6 – 7 гривень за кіловат-годину.

– підвищення приблизно до 2,5 гривні за кіловат, а для тих, хто споживає до 100 кіловатів щомісяця – ринкова ціна становитиме приблизно 6 – 7 гривень за кіловат-годину. Водночас видання UBR опублікувало інформацію, що новий тариф на електроенергію може становити 2,80 гриві за кіловат-годину вже з квітня.

Є інформація, що можуть запровадити диференційований тариф. Це означає, що якщо багато споживаєш – більше платиш, менше споживаєш – менший тариф отримаєш.

Також зауважимо, що наразі офіційних заяв від уряду щодо того на скільки зростуть тарифи немає.