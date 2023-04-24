Є 2 варіанти підняття тарифу на електроенергію: скільки платитимуть українці у травні
Джерело:НКРЕКП
Наразі НКРЕКП розглядає два варіанти підняття тарифу на електроенергію, які суттєво вищі від чинних тарифів. Разом з тим голова відомства підкреслив, що питання підняття тарифів залишається відкритим.
Два варіанти підняття тарифу
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський, повідомив, що наразі розглядаються такі варіанти тарифів: 2,40 та 2,80 гривні за кіловат-годин.
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Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, зробивши відповідні програми цільового соціального захисту.
Які тарифи на електроенергію зараз
Наразі тариф для побутових споживачів в Україні залежить від кількості спожитих кіловатів, відповідно:
- 1,44 гривні за кіловат-годин для тих, хто спожив до 250 кіловат-годин;
- 1,68 – понад 250 кіловат-годин на місяць.
Чому тариф хочуть підняти
Ущапковський пояснив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим і повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.
Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходження нового опалювального сезону такі схеми є неможливими,
– розповів голова НКРЕКП.
Тож в уряді розглядається питання про перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Також незабаром може зрости тариф й для бізнесу.