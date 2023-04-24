Є 2 варіанти підняття тарифу на електроенергію: скільки платитимуть українці у травні

Наразі НКРЕКП розглядає два варіанти підняття тарифу на електроенергію, які суттєво вищі від чинних тарифів. Разом з тим голова відомства підкреслив, що питання підняття тарифів залишається відкритим.

Два варіанти підняття тарифу

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський, повідомив, що наразі розглядаються такі варіанти тарифів: 2,40 та 2,80 гривні за кіловат-годин.

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Костянтин Ущаповський Голова НКРЕКП Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, зробивши відповідні програми цільового соціального захисту.

Які тарифи на електроенергію зараз

Наразі тариф для побутових споживачів в Україні залежить від кількості спожитих кіловатів, відповідно:

1,44 гривні за кіловат-годин для тих, хто спожив до 250 кіловат-годин;

1,68 – понад 250 кіловат-годин на місяць.

Чому тариф хочуть підняти

Ущапковський пояснив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим і повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходження нового опалювального сезону такі схеми є неможливими,

– розповів голова НКРЕКП.

Тож в уряді розглядається питання про перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Також незабаром може зрости тариф й для бізнесу.

Куди Україна постачає електроенегрію / Інфографіка 24 каналу