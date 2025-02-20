Як зміниться тариф на електроенергію з 1 березня
- Тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінним до 30 квітня 2025 року і становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину.
- Для власників електроопалювальних установок пільговий тариф 2,64 гривні діє на перші 2 000 кіловатів під час опалювального сезону.
У 2024 році тариф на електроенергію зріс. Зараз він складає 4,32 гривні за кіловат-годину для побутових споживачів.
Чи зросте тариф на світло
У березні тариф на електроенергію не зростатиме, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
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Зверніть увагу! Відповідно до рішення уряду, тариф на електроенергію не буде змінюватись щонайменше до 30 квітня 2025 року.
Водночас є ті громадяни, які можуть платити за електроенергію значно менше. Йдеться про власників двозонних лічильників. Для таких споживачів тариф ділиться на дві частини:
- денний тариф діє з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.
Для кого тариф на електроенергію вдвічі менше
Власники електроопалювальних установок можуть платити за світло вдвічі менше – 2,64 гривні за кіловат, з урахуванням таких обставин:
- пільговий тариф діє лише під час опалювального сезону – з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року;
- пільгова ціна діє лише на перші 2 000 кіловатів, далі – стандартний тариф.
Розберемося на прикладі. Якщо загальний обсяг споживання 3 000 кіловатів, оплата відбувається так:
- 2 000 кіловатів по тарифу 2,64 гривні за кіловат-годину;
- ще 1 000 кіловатів – 4,32 гривні за кіловат-годину.