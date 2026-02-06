Саме ці українці можуть платити за світло вдвічі менше

Наразі для побутових споживачів в Україні діє єдиний тариф на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас є громадяни, які мають змогу платити значно менше.

Як платити вдвічі менше за електроенергію взимку?

Зараз платити менше за електроенергію можуть громадяни, що мають електроустановки, повідомляє Закарпатенергозбут.

Для них тариф визначається так:

він складає 2,64 гривні за кіловат годину, якщо споживання складає – до 2 000 кіловат-годин на місяць;

4,32 гривні за кіловат-годину – у випадку, коли споживання перевищує 2 000 кіловат-годин на місяць.

Електроопалення має бути офіційно оформлено. До того ж, аби скористатися пільговим тарифом, потрібно подати спеціальну заяву.

Щоб скористатися пільговим тарифом на електроенергію в опалювальний період, побутовий споживач повинен розробити проєкт, у якому буде визначено перелік електричного обладнання для обігріву, згідно з державним стандартом,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Перед наданням вам можливості користуватися пільговим тарифом, буде проведено технічну перевірку.

Хто ще може платити менше за електроенергію зараз?

Менше можуть платити власники лічильників на декілька зон, йдеться у постанові Кабміну. Для таки споживачів вартість електроенергії залежить від часу доби.

Якщо лічильник двозонний, тарифи такі:

денний тариф – діє з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний – з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Для тризонного лічильника:

з 8:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00 тариф – 6,48 гривні за кіловат-годину;

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Що ще важливо знати про ціну електроенергії для побутових споживачів в Україні?