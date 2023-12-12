Як зменшити суми в платіжках за світло: перевірені лайфхаки

Після зростання тарифу на електроенергію, платіжки українців значно зросли. Зменшити ціну за цю послугу можливо, якщо дотримуватись певних правил.

Як зменшити платіжку за світло

Аби зробити користування електроенергії ефективнішим та економнішим, замість звичайного лічильника потрібно встановити двозонний. Його головна перевага в тому, що з 23:00 до 7:00 вирахування відбуваються за іншим тарифом – 1,32 гривні за кіловат-годину.

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Постачальник "Yasno" дав українцям такі поради для зменшення витрат електроенергії:

При виборі плити, краще зупинитись на газових варіантах. Безумовно, це значна покупка на довготривалу перспективу тому необхідно оцінювати усі "за" та "проти".

Вимикайте прилади з розетки. Зауважте, що навіть при переході у режим сну, техніка споживає електроенергію.

Обирайте LED-лампи замість звичайних;

Понижуйте температуру нагрівання бойлера. Завжди вимикайте нагрівач, якщо ви ним не користуйтесь.

Обирайте точкове освітлення. Замість люстри з великою кількістю лампочок, краще обирати настільні лампи чи приліжкові світильники.

Бойлер продовжує нескінченний цикл нагрівання, поки він увімкнений.

Пікові години споживання електроенергії зараз з 8:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00. Найкраще активно використовувати електроенергію у інший час, тоді навантаження на енергосистему менше.