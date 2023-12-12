Как уменьшить платежку за свет
Чтобы сделать пользование электроэнергией более эффективным и экономичным, вместо обычного счетчика нужно установить двухзонный. Его главное преимущество в том, что с 23:00 до 7:00 вычеты происходят по другому тарифу – 1,32 гривны за киловатт-час.
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Поставщик "Yasno" дал украинцам такие советы по уменьшению расходов электроэнергии:
- При выборе плиты лучше остановиться на газовых вариантах. Безусловно, это значительная покупка на долгосрочную перспективу, поэтому необходимо оценивать все "за" и "против".
- Выключайте приборы из розетки. Заметьте, что даже при переходе в спящий режим техника потребляет электроэнергию.
- Выбирайте LED-лампы вместо обычных;
- Снижайте температуру нагрева бойлера. Всегда выключайте нагреватель, если вы не пользуетесь им.
- Выбирайте точечное освещение. Вместо люстры с большим количеством лампочек лучше выбирать настольные лампы или прикроватные светильники.
Пиковые часы потребления электроэнергии сейчас с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Лучше всего активно использовать электроэнергию в другое время, тогда нагрузка на энергосистему меньше.