Як зменшити платіжку за світло

Аби зробити користування електроенергії ефективнішим та економнішим, замість звичайного лічильника потрібно встановити двозонний. Його головна перевага в тому, що з 23:00 до 7:00 вирахування відбуваються за іншим тарифом – 1,32 гривні за кіловат-годину.

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Постачальник "Yasno" дав українцям такі поради для зменшення витрат електроенергії:

При виборі плити, краще зупинитись на газових варіантах. Безумовно, це значна покупка на довготривалу перспективу тому необхідно оцінювати усі "за" та "проти".

Вимикайте прилади з розетки. Зауважте, що навіть при переході у режим сну, техніка споживає електроенергію.

Обирайте LED-лампи замість звичайних;

Понижуйте температуру нагрівання бойлера. Завжди вимикайте нагрівач, якщо ви ним не користуйтесь.

Зверніть увагу! Бойлер продовжує нескінченний цикл нагрівання, поки він увімкнений.

Обирайте точкове освітлення. Замість люстри з великою кількістю лампочок, краще обирати настільні лампи чи приліжкові світильники.

Пікові години споживання електроенергії зараз з 8:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00. Найкраще активно використовувати електроенергію у інший час, тоді навантаження на енергосистему менше.