Нових тарифів на електроенергію з 1 січня не буде: чи скоро зміняться ціни

Керівник НКРЕКП Костянтин Ущаповський, розповів чого чекати від 2024 року, зокрема у сфері тарифів. Є ймовірність що після зими переглянуть ціну на електроенергію.

Чи зміниться тариф на електроенергію

Костянтин Ущаповський розповів у одному зі своїх інтерв'ю, що до завершення осінньо-зимового періоду ні про яке підвищення тарифів мови йти не може. Вже після 1 січня, ймовірно, будуть проведені потрібні розрахунки.

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Костянтин Ущаповський Керівник НКРЕКП Думаю, ми будемо пропонувати якісь рішення, але вони будуть проходити всю процедуру: від громадських обговорень, де ми будемо вислуховувати всі сторони, до ухвалення остаточного рішення.

Також він сказав, що точних дат підвищення тарифу на світло немає, але якщо й збільшувати вартість, то десь на 15% – приблизно 3 гривні за кіловат-годину.

На це відповіло Міненерго та звернулося до українських ЗМІ з проханням не поширювати дезінформацію, щодо підвищення тарифів з 1 січня.

Своєю чергою Міненерго звертається до українських журналістів бути пильними та не спотворювати інформацію, особливо у таких важливих та чутливих для населення питаннях, як підвищення тарифів,

– написали у міністерстві.

Що сказав Галущенко

З червня 2023 року тариф на електроенергію становить 2,64 гривні. Герман Галущенко зауважив, що ситуація з ймовірним збільшенням комуналки залежатиме від того, як пройде зима.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Давайте пройдемо цю зиму, подивимося ситуацію. Поки що це питання не обговорюється.

Значну роль гратиме стабільність роботи комунальних підприємств, попри усі накопичення та експорт електроенергії. Також він наголосив, що енергосистема України сильно постраждала через тогорічні атаки росіян.