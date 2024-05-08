Наслідки атак росіян: чому може зрости тариф на електроенергію

Росіяни не полишають спроб знищити енергосистему України. Наслідки ворожих атак можуть спричинити зростання тарифу.

Чому зросте тариф

Станом на тепер, інформації щодо зростання тарифу немає. Однак, голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону повідомив, що така імовірність усе ж існує, передає 24 Канал.

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Слободян наголосив що збитки від пошкодження енергосистеми уже перевищують 1 мільярд доларів. Водночас ресурсів для відновлення в України недостатньо.

Руслан Слободян Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Наразі, чим покрити ці збитки, невідомо. Тарифом та міжнародною допомогою вони не перекриваються.

Голова Держенергонагляду вказує, що внаслідок атак ворога, пошкоджено 7 гігаватів генерувальних потужностей. За словами Слободяна, енергетики працюють цілодобово, аби ремонт відбувався швидше. Однак, навіть такі темпи не гарантують відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону, адже на виготовлення деякого обладнання, потрібно витратити понад рік.

Слободян виділяє такі можливі шляхи для отримання додаткового фінансування на відновлення:

отримання Україною додаткової міжнародної допомоги (наприклад, завдяки замороженим російським активам);

збільшення тарифу на світло.

Наскільки подорожчає світло в Україні

Зараз для населення діє тариф 2,64 гривні за кіловат-годину. Експерт Олег Попенко у розмові з 24 Каналом наголосив на тому, що реальна ціна за електроенергію більша в понад 2 рази ніж теперішня.

Олег Попенко Експерт з питань житлово-комунальних послуг У нас вартість світла лише неврегульована для населення. Всі інші сфери – це ринок. Загальна ринкова вартість світла за кіловат мала б становити 7 гривень – це якщо враховувати тариф на розподіл, тариф на передачу, ПДВ та інше.

Сказати точно наскільки може зрости тариф на світло, поки неможливо. Розгляд цього питання має відбутися влітку.