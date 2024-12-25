Газові тарифи: чи зростуть ціни у 2025 році

До травня 2025 року тарифи на газ в Україні залишаються стабільними, однак після закінчення опалювального сезону поки невідомо, чи залишиться вартість кубометру газу на попередній позначці. Якщо ж тариф на газ прирівняють до ринкової ціни, то коливання може бути від 15 гривень до 18 гривень за кубометр.

Коли тариф на газ можуть змінити

Як розповів 24 Каналу енергетичний експерт Святослав Павлюк, поки невідомо, що буде з цінами на газ після закінчення опалювального сезону у 2025 році. Наразі відомо, що ціна за куб газу точно не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, тобто до травня 2025 року.

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Водночас на думку Павлюка, тарифи для споживачів потрібно було підіймати вже давно. Втім кожен політик боїться повідомити населення про подорожчання.

Таким чином, люди все менше займаються питаннями енергоефективності при низькій ціні за газ, а це нищить усі процеси окупності.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації Енергоефективні Міста України Низька ціна на газ знищує бажання людей переходити на альтернативні джерела опалення. Наприклад, Україна виробляє пелети, які є дорожчими, аніж кубометр газу.

Зверніть увагу! Станом на грудень 2024 року, тарифний план "Нафтогаз України", яким користується 98% населення, становить 7,96 гривні за кубометр газу. Інші газопостачальні компанії пропонують ціну за кубометр газу у діапазоні від 7,96 гривні до 9,99 гривні.

Яку реальна ціна за газ

Як додає Павлюк, якщо в Україні введуть ринкову ціну на газ, то вартість за кубометр може сягнути від 12 до 20 гривень за кубометр.

Влітку, наприклад, ціна за газ може становити 10 – 12 гривень. А взимку – всі 20 гривень, а то і більше. За таких умов, "Нафтогаз" знову може стати донором держбюджету, і тоді ми матимемо кошти і на армію, і на соцвиплати, і на енергоефективність,

– пояснює експерт.

Ринковою є та ціна, за яку Україна імпортує або експортує газ. За останніми даними, вона становила десь від 16 до 18 тисяч гривень за 1 000 кубометрів газу.

Водночас в інтерв'ю NV.Бізнес, передає 24 Канал, колишній СЕО НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов розповів, що ринкова ціна на газ в Україні становить близько 15 гривень за кубометр.

Як визначатиметься ринкова ціна для населення