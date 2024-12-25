Когда тариф на газ могут изменить

Как рассказал 24 Каналу энергетический эксперт Святослав Павлюк, пока неизвестно, что будет с ценами на газ после окончания отопительного сезона в 2025 году. Известно, что цена за куб газа точно не будет меняться до конца отопительного сезона, то есть до мая 2025 года.

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В то же время по мнению Павлюка, тарифы для потребителей нужно было поднимать уже давно. Впрочем, каждый политик боится сообщить населению о подорожании.

Таким образом, люди все меньше занимаются вопросами энергоэффективности при низкой цене за газ, а это уничтожает все процессы окупаемости.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины Низкая цена на газ уничтожает желание людей переходить на альтернативные источники отопления. Например, Украина производит пеллеты, которые являются более дорогими, чем кубометр газа.

Обратите внимание! По состоянию на декабрь 2024 года, тарифный план "Нафтогаз Украины", которым пользуется 98% населения, составляет 7,96 гривны за кубометр газа. Другие газоснабжающие компании предлагают цену за кубометр газа в диапазоне от 7,96 гривны до 9,99 гривны.

Какая реальная цена за газ

Как добавляет Павлюк, если в Украине введут рыночную цену на газ, то стоимость за кубометр может составить от 12 до 20 гривен за кубометр.

Летом, например, цена за газ может составлять 10 – 12 гривен. А зимой – все 20 гривен, а то и больше. При таких условиях, "Нафтогаз" снова может стать донором госбюджета, и тогда мы будем иметь средства и на армию, и на соцвыплаты, и на энергоэффективность,

– объясняет эксперт.

Рыночной является та цена, по которой Украина импортирует или экспортирует газ. По последним данным, она составляла где-то от 16 до 18 тысяч гривен за 1 000 кубометров газа.

В то же время в интервью NV.Бизнес, передает 24 Канал, бывший СЕО НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев рассказал, что рыночная цена на газ в Украине составляет около 15 гривен за кубометр.

Как будет определяться рыночная цена для населения