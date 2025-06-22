Скільки заплатимо за газ у липні: названо актуальну ціну за кубометр

У липні 2025 року українців цікавить, чи зміниться тариф на газ і скільки доведеться платити за кубометр. Чи очікується зростання ціни та яка вартість діятиме у липні, читайте далі.

Яка буде вартість газу у липні

У липні 2025 року більшість українців платитимуть за газ за незмінною ціною, розповідає 24 Канал.

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Рішення про фіксацію ціни ухвалене з урахуванням чинного мораторію на підвищення тарифів для побутових клієнтів. Водночас у компанії закликають споживачів вчасно оплачувати рахунки, аби уникнути боргів та підтримати енергетичну стабільність.

Які ціни на газ у постачальників

У "Нафтогазі" зазначили, що у рамках річного плану "Фіксований" тариф становитиме 7,96 гривні за кубометр та залишатиметься стабільним щонайменше до 30 квітня 2026 року.

На ринку також є інші постачальники, де річні ціни коливаються в межах 7,79 – 9,99 гривні за куб газу. Місячні тарифи можуть змінюватися залежно від ринкової ситуації.

Цікаво! Цієї зими Україна вперше зіткнулась із масштабними атаками на газову інфраструктуру з боку Росії. Через це та через обмежені запаси з минулого сезону довелося закуповувати газ за високими цінами.