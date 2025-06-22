Скільки заплатимо за газ у липні: названо актуальну ціну за кубометр
- У липні 2025 року більшість українців платитимуть за газ за незмінною ціною через чинний мораторій на підвищення тарифів для побутових клієнтів.
- Тариф "Фіксований" від "Нафтогазу" становитиме 7,96 гривні за кубометр і залишатиметься стабільним щонайменше до 30 квітня 2026 року.
У липні 2025 року українців цікавить, чи зміниться тариф на газ і скільки доведеться платити за кубометр. Чи очікується зростання ціни та яка вартість діятиме у липні, читайте далі.
Яка буде вартість газу у липні
У липні 2025 року більшість українців платитимуть за газ за незмінною ціною, розповідає 24 Канал.
Читайте також Тариф на світло влітку: чи чекати змін в ціні за кіловат
Рішення про фіксацію ціни ухвалене з урахуванням чинного мораторію на підвищення тарифів для побутових клієнтів. Водночас у компанії закликають споживачів вчасно оплачувати рахунки, аби уникнути боргів та підтримати енергетичну стабільність.
Які ціни на газ у постачальників
У "Нафтогазі" зазначили, що у рамках річного плану "Фіксований" тариф становитиме 7,96 гривні за кубометр та залишатиметься стабільним щонайменше до 30 квітня 2026 року.
На ринку також є інші постачальники, де річні ціни коливаються в межах 7,79 – 9,99 гривні за куб газу. Місячні тарифи можуть змінюватися залежно від ринкової ситуації.
Цікаво! Цієї зими Україна вперше зіткнулась із масштабними атаками на газову інфраструктуру з боку Росії. Через це та через обмежені запаси з минулого сезону довелося закуповувати газ за високими цінами.