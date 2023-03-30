Тариф на газ може зрости вдвічі: чого очікувати після опалювального сезону

Після закінчення опалювального сезону планують переглянути тарифи на електроенергію, а ціна водопостачання зміниться вже у квітні. Тож експерти не виключають, що незабаром можуть змінитись й тарифи на газ.

На скільки може зрости тариф на газ

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко у коментарі 24 Каналу розповів, що українці можуть очікувати підняття тарифів на газ в середньому десь до 11 – 12 гривень.

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Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу: перший етап – 11 – 12 гривень, другий – до вартості 16 гривень.

Він пояснює, що тарифи можуть зрости з огляду на:

перегляд тарифу на електроенергію та послуги водоканалів,

враховуючи надскладну фінансову ситуацію в Нафтогазі.

За деякими оцінками, Нафтогаз потребує з бюджету 200 – 300 мільйонів, тож може припустити, що у Нафтогазі підуть на непопулярні кроки й будуть підіймати тарифи для населення (побутових споживачів), додає Попенко.

Які зараз тарифи на газ

Вартість кубометра газу зараз варіюється від 7,80 до 28,99 гривні.

Тариф від НАК "Нафтогаз" складає 7,96 гривні за кубометр.

У липні Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла на рівні 7,4 гривні за кубометр газу до 31 травня 2023 року. На думку уряду, така ціна на газ повинна була дати змогу місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гаряче водопостачання в Україні.