Тарифи на газ у серпні: скільки коштує кубометр

Тариф на газ варіюється залежно від постачальника. Утім, одну з найменших цін за газ платять споживачі "Нафтогазу".

Скільки коштує куб газу

Тариф на газ залежить від регулятора. У серпні ціна за куб коливається від 7,7 до 9,9 гривні. Водночас компанія "Нафтогаз" виступає постачальником останньої надії й обслуговує близько 98% українських споживачів.

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Нині тариф цього регулятора становить 7,96 гривні за кубометр. Водночас "Нафтогаз" зберігатиме вказану ціну в тарифному плані "Фіксований" ще щонайменше рік.

Для сім'ї з трьох осіб, яка використовує газ лише для приготування їжі на газовій плиті, місячна потреба в газі становитиме приблизно 9,9 кубометра газу.

Водночас шість постачальників встановлюють ціну у 8 гривень, а в п'яти компаніях тарифи дещо вищі.

Вказані тарифи не охоплюють вартість доставлення газу. Це окремий платіж.