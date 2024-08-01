Тарифи на газ у серпні: скільки коштує кубометр
1 серпня 2024, 16:25Читать новость на русском
Тариф на газ варіюється залежно від постачальника. Утім, одну з найменших цін за газ платять споживачі "Нафтогазу".
Скільки коштує куб газу
Тариф на газ залежить від регулятора. У серпні ціна за куб коливається від 7,7 до 9,9 гривні. Водночас компанія "Нафтогаз" виступає постачальником останньої надії й обслуговує близько 98% українських споживачів.
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Нині тариф цього регулятора становить 7,96 гривні за кубометр. Водночас "Нафтогаз" зберігатиме вказану ціну в тарифному плані "Фіксований" ще щонайменше рік.Цікаво! Для сім'ї з трьох осіб, яка використовує газ лише для приготування їжі на газовій плиті, місячна потреба в газі становитиме приблизно 9,9 кубометра газу.
Водночас шість постачальників встановлюють ціну у 8 гривень, а в п'яти компаніях тарифи дещо вищі.