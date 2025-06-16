Тариф на газ: чи варто українцям очікувати зростання ціни

Питання закупівлі газу викликає занепокоєння щодо тарифу на газ для населення. Експерти пояснили, чи може вартість тарифу зрости.

Чи зросте тариф на газ для споживачів

За словами експертка з енергетики Святослава Павлюка, якщо тариф на газ змінювати, то це варто робити зараз, а не взимку, повідомляє 24 Канал.

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Зараз наша країна живе ілюзією того, що газ дешевий. Однак вони не бачать ті крос-субсидії, які робить і Нафтогаз, і Укргазвидобування, і оператори газотранспортної системи. І на момент, коли компанії вже не мають коштів й не мають можливості засубсидувати, то фінансувати доводиться або державі напряму, або ж підіймати тариф для населення,

– пояснює Павлюк.

На його думку, розв’язати проблему можна скасування зобов'язання для компаній постачати енергію й газ за ціною нижче, аніж на ринку. Згідно із законом, уряд мав би компенсувати їм це покладання спеціальних обов'язків, однак цього не відбувається.

Натомість експерт Андрій Урста спрогнозував, що зростання тарифу на газ навряд чи відбудеться. І мораторій на таке підвищення закріплений на рівні закону.

Щодо інших категорій споживачів, які отримують газ за регульованими цінами, таке зростання можливе, але воно може нести ризики зростання заборгованості,

– зауважує енергетичний експерт DiXi.

Разом з тим можна очікувати, що перегляд тарифів на тепло буде реальним для осінньо-зимового періоду 2026 – 2027 років.

Хто може менше платити за газ

У літній період українці мають шанс зекономити на оплаті за газ. Деякі постачальники пропонують спеціальні знижки та вигідні тарифи, які можуть суттєво зменшити суми у платіжках.

Клієнти "Нафтогазу" можуть отримати знижку 1% на оплату природного газу. У компанії пояснили: для цього потрібно розрахуватися до 15 числа місяця й скористатися одним з онлайн-сервісів:

сайтом без реєстрації;

особистим кабінетом або чат-ботом GASUA у Viber чи Telegram.

Знижка нараховується автоматично вже з наступного місяця. Вона найбільш помітна для тих, хто споживає багато газу. Наприклад, якщо спожити 9,9 кубометра (це приблизно соціальна норма для трьох осіб, які користуються лише газовою плитою), загальна сума складе 78,8 гривні. Що зі знижкою буде 78,01 гривні.