Будьте готові: що буде з тарифом на газ з 1 травня
- "Нафтогаз" не підвищуватиме тариф на газ з 1 травня, його вартість залишиться незмінною до 30 квітня 2026 року.
- Тариф на газ для населення складає 7,96 гривні за кубометр, і "Нафтогаз" обслуговує близько 12,5 мільйонів українських домогосподарств.
"Нафтогаз" вирішив не підвищувати тариф на газ з 1 травня. Щобільше, теперішня вартість палива для населення не зміниться і у наступному році.
Яким буде тариф на газ тепер
Теперішній тариф має діяти до 30 квітня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
Читайте також Депозити у травні: привабливі гривневі ставки та зміна пріоритетів вкладників
Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах.
Зараз тариф на газ для населення у "Нафтогазі" складає – 7,96 гривні за кубометр. У інших регуляторів розцінки дещо відрізняються.
Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру,
– сказав Чумак.
Нагадаємо! Саме компанія "Нафтогаз" виступила постачальником останньої надії (ПОН). Зараз цей регулятор обслуговує приблизно 12,5 мільйонів українських домогосподарств.