НКРЕКП схвалила тариф на передачу електроенергії на 2026 рік: як сильно він змінився
- На 2026 рік тариф на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" встановлено на рівні 786,74 гривні за мегават – годину, що на 14,6% більше ніж у 2025 році.
- Тариф для підприємств "зеленої" електрометалургії збільшено на 19,2% до 428,63 гривні за мегават – годину, а загальна сума на електрику для промислової ВДЕ-генерації та СЕС – 33,8 мільярда гривень.
Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році. Її розмір становить 786,74 гривні за мегават – годину (без урахування на ПДВ).
Як змінився тариф на передачу електроенергії?
Це на 100,51 гривні за мегават-годину більше або на 14,6% вище чинного у 2025 році тарифу, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф встановили на рівні 428,63 гривні за мегатав – годину. Він збільшився на 69,08 гривні за мегават – годину, або 19,2%.
Зверніть увагу! Необхідний дохід в структурі тарифу НЕК на передачу на 2026 рік становить 74,33 мільярда гривень.
Найбільшу частку у тарифі займає обсяг спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії. Це 358,11 гривні на мегават – годину.
Всього на електрику для промислової ВДЕ-генерації та СЕС домашніх господарств планується витратити 33,8 мільярда гривень, з яких відповідно 24 мільярдів гривень та 9,7 мільярда гривень,
– йдеться у тексті.
Ще 116,6 мільйона гривень з загальної суми розраховано на постачальника "останньої надії".
Зокрема НЕК "Укренерго" розрахувала тариф на передачу електроенергії на наступний рік на рівні 848,52 гривні за мегават – годину, що на 162,29 гривні за мегават – годину або 24% більше у порівнянні з чинним тарифом на поточний рік.
Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф визначено на рівні 467,13 гривні за мегават – годину. Тобто відбувається збільшення на 107,58 гривні за мегават – годину або на 30%.
Зауважте! Тарифна складова на виконання спецобов’язків по зеленій електроенергетиці становить 381,39 гривні за мегават – годину.
Чи зростуть тарифи на світло у 2026 році?
У наступному році ВВП збільшуватиметься стримано. Тому тарифи для населення можуть зрости. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.
Зокрема можливе й підвищення цін на електроенергію для населення у 2026 році. Річ у тім, енергетична інфраструктура потребує відновлення.
Зверніть увагу! До кінця опалювального сезону 2026 року тарифи залишаться чинними.
Що ще відомо про тарифи?
З вересня 2024 по вересень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні змінилися. Вони зросли на 2,3%.
Водночас Кабінет Міністрів погодив положення про спеціальні обов'язки на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Тому ціни на світло залишаються незмінними взимку.