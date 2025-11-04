НКРЭКУ одобрила тариф на передачу электроэнергии на 2026 год: как сильно он изменился

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняли тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2026 году. Ее размер составляет 786,74 гривны за мегаватт –час (без учета НДС).

Как изменился тариф на передачу электроэнергии?

Это на 100,51 гривны за мегаватт-час больше или на 14,6% выше действующего в 2025 году тарифа, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф установили на уровне 428,63 гривны за мегатав – час. Он увеличился на 69,08 гривны за мегаватт – час, или 19,2%.

Обратите внимание! Необходимый доход в структуре тарифа НЭК на передачу на 2026 год составляет 74,33 миллиарда гривен.

Наибольшую долю в тарифе занимает объем специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии. Это 358,11 гривны на мегаватт – час.

Всего на электричество для промышленной ВИЭ-генерации и СЭС домашних хозяйств планируется потратить 33,8 миллиарда гривен, из которых соответственно 24 миллиардов гривен и 9,7 миллиарда гривен,

Еще 116,6 миллиона гривен из общей суммы рассчитано на поставщика "последней надежды".

В частности НЭК "Укрэнерго" рассчитала тариф на передачу электроэнергии на следующий год на уровне 848,52 гривны за мегаватт – час, что на 162,29 гривны за мегаватт – час или 24% больше по сравнению с действующим тарифом на текущий год.

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф определен на уровне 467,13 гривны за мегаватт – час. То есть происходит увеличение на 107,58 гривны за мегаватт – час или на 30%.

Заметьте! Тарифная составляющая на выполнение спецобязательств по зеленой электроэнергетике составляет 381,39 гривны за мегаватт – час.

Вырастут ли тарифы на свет в 2026 году?

В следующем году ВВП будет увеличиваться сдержанно. Поэтому тарифы для населения могут вырасти. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

В частности возможно и повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году. Дело в том, энергетическая инфраструктура нуждается в восстановлении.

Обратите внимание! До конца отопительного сезона 2026 года тарифы останутся в силе.

