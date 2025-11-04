НКРЭКУ одобрила тариф на передачу электроэнергии на 2026 год: как сильно он изменился
- На 2026 год тариф на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" установлен на уровне 786,74 гривны за мегаватт – час, что на 14,6% больше чем в 2025 году.
- Тариф для предприятий "зеленой" электрометаллургии увеличен на 19,2% до 428,63 гривны за мегаватт – час, а общая сумма на электричество для промышленной ВИЭ-генерации и СЭС – 33,8 миллиарда гривен.
Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняли тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2026 году. Ее размер составляет 786,74 гривны за мегаватт –час (без учета НДС).
Как изменился тариф на передачу электроэнергии?
Это на 100,51 гривны за мегаватт-час больше или на 14,6% выше действующего в 2025 году тарифа, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф установили на уровне 428,63 гривны за мегатав – час. Он увеличился на 69,08 гривны за мегаватт – час, или 19,2%.
Обратите внимание! Необходимый доход в структуре тарифа НЭК на передачу на 2026 год составляет 74,33 миллиарда гривен.
Наибольшую долю в тарифе занимает объем специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии. Это 358,11 гривны на мегаватт – час.
Всего на электричество для промышленной ВИЭ-генерации и СЭС домашних хозяйств планируется потратить 33,8 миллиарда гривен, из которых соответственно 24 миллиардов гривен и 9,7 миллиарда гривен,
– говорится в тексте.
Еще 116,6 миллиона гривен из общей суммы рассчитано на поставщика "последней надежды".
В частности НЭК "Укрэнерго" рассчитала тариф на передачу электроэнергии на следующий год на уровне 848,52 гривны за мегаватт – час, что на 162,29 гривны за мегаватт – час или 24% больше по сравнению с действующим тарифом на текущий год.
Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф определен на уровне 467,13 гривны за мегаватт – час. То есть происходит увеличение на 107,58 гривны за мегаватт – час или на 30%.
Заметьте! Тарифная составляющая на выполнение спецобязательств по зеленой электроэнергетике составляет 381,39 гривны за мегаватт – час.
Вырастут ли тарифы на свет в 2026 году?
В следующем году ВВП будет увеличиваться сдержанно. Поэтому тарифы для населения могут вырасти. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.
В частности возможно и повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году. Дело в том, энергетическая инфраструктура нуждается в восстановлении.
Обратите внимание! До конца отопительного сезона 2026 года тарифы останутся в силе.
Что еще известно о тарифах?
С сентября 2024 по сентябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине изменились. Они выросли на 2,3%.
В то же время Кабинет Министров согласовал положение о специальных обязанностях на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Поэтому цены на свет остаются неизменными зимой.