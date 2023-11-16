Тариф на розподіл електроенергії переглянуть: 26 обленерго у 2024 році змінять ціни

НКРЕКП ухвалив проєкти рішень щодо перегляду тарифів на розподіл електроенергії із застосуванням стимулюючого регулювання у 26 постачальників. Наприклад у "ДТЕК Київські електромережі" ціна може зрости на 10,3%.

Ціни на розподіл електроенергії зміняться

Для компанії "ДТЕК Київські електромережі" пропонують встановити наступні тарифи для споживачів та операторів установок зберігання енергії:

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перший клас напруги – 200,35 гривні за мегават-годину (без ПДВ);

другий клас напруги – 785,53 гривні за мегават-годину (без ПДВ).

Також НКРЕКП схвалила проєкти постанов про встановлення тарифів на послуги з розподілу електроенергії на 2024 рік та рішень про започаткування тарифів на постачальників, які надають універсальні послуги.

Тарифи на розподіл можуть зрости на 22,2%

Схвалені проєкти розмістять на сайті комісії для отримання зауважень та пропозицій.

НКРЕКП з 1 січня 2024 року також хоче збільшити тариф на послуги із передачі від НЕК "Укренерго". Вони можуть зрости на 22,2% – до 592,89 гривні за мегават-годину.

Хоча за розрахунками Укренерго тариф у 2024 році мав би бути на рівні 785,44 гривні за мегават-годину, за альтернативними обчисленнями він може становити 709,84 або 619,84 гривні за мегават-годину.

Видатки на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел у структурі цього тарифу на наступний рік передбачені на рівні 17,8 мільйона гривень.

До слова регулятор також хоче підвищити вартість диспетчерського управління на 5% з січня – тобто до 100,37 гривні за мегават-годину.

Наразі тариф на передачу електроенергії становить 485,10 гривні за мегават-годину, а на диспетчерське управління – 95,54 гривні за мегават-годину.