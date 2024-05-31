У Міненерго пояснили, чому тариф на світло однаковий для всіх, незалежно від обсягу споживання
Уже з 1 червня в Україні зросте тариф за світло. Він складатиме уже 4,32 гривні за кіловат-годину. Ціна залишиться єдиною для всіх, незалежно від обсягу споживання.
Чому немає диференційованого тарифу, в ефірі телемарафону відповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає 24 Канал.
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Чому всі споживачі платитимуть за світло однаково
За словами посадовиці, сценарії, коли той, хто споживає мало, платить за електроенергію менше, розглядалися, проговорювалися й прораховувалися. Втім, наголосила Гринчук, були завеликі ризики зловживання такою диференційованою системою.
Були значні ризики несправедливої оплати споживачами за електроенергію. Тому що в нас є багато колективних споживачів, багато споживачів, які досі без відповідних лічильників. І дуже важко буде визначити, яку саме ціну вони мають заплатити, який саме обсяг споживання у них,
– підкреслила заступниця міністра.
Тож аби уникати таких зловживань і все-таки справедливо підходити, уряд зупинився на такому варіанті, підсумувала Гринчук. Водночас додала, що нічний тариф зберігається на рівні 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину.
Чому підняли тариф на електроенергію
- Міністр енергетики заявив, що підвищення тарифу – складний, але необхідний крок.
- "Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо залучити усі можливі ресурси", – підкреслив Герман Галущенко.
- Водночас зазначив, якби Росія систематично не руйнувала нашу енергетичну інфраструктуру, тарифи поки що залишилися б незмінними.
- Міністр додав, що в умовах складної економічної ситуації через повномасштабну війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 гривні за кіловат/годину).
- Разом з тим, наголосив, що держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 гривні покривав тільки третину реальної вартості електроенергії.