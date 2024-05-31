В Минэнерго объяснили, почему тариф на свет одинаковый, независимо от объема потребления
Уже с 1 июня в Украине вырастет тариф за свет. Он будет составлять 4,32 гривны за киловатт-час. Цена останется единой для всех, независимо от объема потребления.
Почему нет дифференцированного тарифа, в эфире телемарафона ответила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает 24 Канал.
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Почему все потребители будут платить за свет одинаково
По словам чиновницы, сценарии, когда тот, кто потребляет мало, платит за электроэнергию меньше, рассматривались, проговаривались и просчитывались. Впрочем, подчеркнула Гринчук, были слишком большие риски злоупотребления такой дифференцированной системой.
Были значительные риски несправедливой оплаты потребителями за электроэнергию. Потому что у нас есть много коллективных потребителей, много потребителей, которые до сих пор без соответствующих счетчиков. И очень трудно будет определить, какую именно цену они должны заплатить, какой именно объем потребления у них,
– подчеркнула заместитель министра.
Поэтому, чтобы избежать таких злоупотреблений и все-таки справедливо подходить к этому вопросу, правительство остановилось на таком варианте, подытожила Гринчук. В то же время она добавила, что ночной тариф сохраняется на уровне 2 гривны 16 копеек за киловатт-час.
Почему подняли тариф на электроэнергию
- Министр энергетики заявил, что повышение тарифа – сложный, но необходимый шаг.
- "Цель – не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны привлечь все возможные ресурсы", – подчеркнул Герман Галущенко.
- В то же время он отметил, что, если бы Россия систематически не разрушала нашу энергетическую инфраструктуру, тарифы пока остались бы неизменными.
- Министр добавил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за полномасштабной войны нельзя позволить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 гривны за киловатт-час).
- Вместе с тем министр отметил, что государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 гривны покрывал только треть реальной стоимости электроэнергии.