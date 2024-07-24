"Світла не дають, а тарифи підвищують": як рука Кремля хоче впливати на настрої українців

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В інфопросторі все частіше поширюють заклики для того, щоб знизити тариф на світло, а на фоні масових відключень люди ще й вдаються до мітингів, де скандують про "справедливе відключення". Найчастіше до такої інформаційної кампанії причетні саме росіяни, яким таки вдається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Водночас люди пояснюють невдоволення щодо ситуації зі світлом нібито тим, що електроенергії й так не дають, а тариф попри це підвищують. Але як з'ясувалося, українці вже чимало років сплачують лише за саму передачу світла, а все решта покривається дотаціями.

24 Канал з'ясував що не так із закликами про зменшення тарифу, скільки справді сплачують українці за світло та чому дешевша електроенергія більше неможлива.

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"Вимагаємо знизити ціну на світло"!

Як пояснює у коментарі 24 Каналу експерт Святослав Павлюк, історія із тарифом на електроенергію – це як історія із ковбасою в Радянському союзі, де вона нібито коштувала 2,20 рубля. Хоч насправді такої ціни й близько не було.

Святослав Павлюк Експерт з питань енергоефективності У нас електроенергія ніколи не коштувала стільки, скільки за неї платило населення. За останні 25 років за споживачів доплачували з прибутку Енергоатому, Укргідроенерго тощо.

За словами Павлюка, обсяг дотацій на світло у 2013 – 2014 роках складав десь 38 мільярдів гривень. Водночас торік цей обсяг сягнув аж 135 мільярдів гривень.

Найбільшою проблемою у цій ситуації є те, що зазвичай про дотування населення не інформували.

Зараз наші традиційні вугільні станції та гідроелектростанції пошкоджені, або ж взагалі зруйновані через російські обстріли. І для того, щоб збудувати нові, має прийти інвестор, адже держава не може зараз собі цього дозволити. І якщо когось цікавить, скільки ж насправді коштує електроенергія, просто запитайте інвестора, за яку ціну він готовий продавати населенню світло. І це точно не буде 2,20 гривні,

– пояснює Святослав Павлюк.



Які гасла поширюють щодо зниження тарифів / Скриншот із соцмережі Фейсбук

Українці не платили за світло, а лише за його передачу

З 1 червня для побутових споживачів було підвищено єдиний тариф на світло з 2,64 гривні за кіловат до 4,32 гривні за кіловат. Крім того, усім відомо, що внаслідок ракетних обстрілів Росією енергосистеми України майже 80% об'єктів генерації електроенергії були знищені або серйозно пошкоджені.

Як розподіляється вартість за електроенергію Ціну за світло поділяють на 4 складові. Перша – це електроенергія як товар, далі йде вартість систем передачі електроенергії Укренерго (тобто Укренерго бере електроенергію у великих виробників та передає їх до обленерго) – складає це десь 63 копійки. Є ще тариф на передачу обленерго (вже на рівні розподілу), і в середньому по країні він складає 1,70 гривні. А також, є ще тариф на постачання самого енергозбуту, тобто постачальника універсальних послуг, – це ще десь 20 копійок.

Як розповідає Павлюк, сама лише вартість передачі електроенергії в Україні складала десь загалом від 2,60 до 2,90 гривні в середньому.

У тарифі 2,64 гривні за кіловат, який існував до тепер, вартості за електроенергію, як такої, взагалі не було. Була лише вартість її передачі, і то оплачена не повністю. І те, що зараз трапилося, а саме підняття тарифу, означає, що населення нарешті почало сплачувати хоч щось за електроенергію,

– зауважує експерт.

Чому електроенергія не може дешевшати

Пан Святослав наводить приклад системи дотацій, яка була вибудувана в Україні. За його словами, те, що населення сплачує лише частку, означає, що постачальники мають чималі збитки й за них доплачує постійно організація, яка зараз називається Державне підприємство "Гарантований покупець".

Виходить так, що постачальник універсальних послуг виходить на ринок, купує електроенергію за ціною від 4 до 8 гривень в різні моменти доби. А потім продає цю електроенергію за набагато нижчу ціну. Різницю, котру несе компанія в збиток, потім покриває ДП "Гарантований покупець" з прибутків, які йому перераховує Укренерго, Енергоатом тощо,

– резюмує Павлюк.

В Україні десятиліттями відбувається "проїдання" прибутку енергокомпаній замість того, щоб цей прибуток вкладати в енергоефективні проєкти: поставити якісь сонячні колектори по дахах, утеплити будинки й так далі.

Тобто у нас системно ресурс, котрий нам треба було б вкладати в модернізацію, дотував неефективне споживання,

– каже експерт.

На сьогодні ж станції зруйновані, а відбудувати їх немає за що. Саме тому електроенергія дешевшою стати просто принципово не може, адже обсяг генерації як Енергоатому, так і теплових електростанцій скоротився в рази через росіян.

Мітинги та рука Кремля

Попри незадоволення новим тарифом за світло, в людей є ще претензії щодо частих відключень світла. Вони навіть переросли у мітинги, у яких, зокрема, прослідковується російський слід.

Відомо, що 12 липня у Кам'янському, Дніпропетровська область, біля будівлі компанії ДТЕК пройшов мітинг за "справедливий" розподіл електроенергії.

Водночас вже 16 липня мешканці Полтави на знак протесту проти відключень перекрили навіть вулицю, заявляючи що їхні скарги ігнорують.

Схожа ситуація трапилася й у Запоріжжі, де 19 липня було перекрито проїжджу частину біля облдержадміністрації міста. Люди вимагали пояснень від керівника ОДА Івана Федорова.

Найцікавіше у цих історіях те, що такі мітинги найімовірніше були справою рук російського ІПСО. Щодо одного із мітингів у Дніпрі розслідувачі громадської волонтерської спільноти "OSINT-Бджоли" зібрали докази про причетність заходу до інформаційно-психологічної операції російських спецслужб:

Для мешканців Дніпра була створена телеграм-група "Бездіяльність – не вихід", лозунг якої вже кричить про нібито несправедливість, а саме "Група не байдужих людей, яким набридло свавілля ДТЕК та ТЦК".

У групі адміністратори активно закликали інших учасників виходити на мітинги біля офісів ДТЕК у місті. А ще часто поширювалися повідомлення про "тривалі відключення, хоча жари немає, а енергоблоки ввели у роботу", "в інших містах вимикають не так часто, як у нас" тощо.

Як з'ясувалося, власником групи "Бездіяльність – не вихід" був такий собі Євгеній Святенко. Сам чоловік родом із Донецька й, до речі, досі живе в окупованому місті.

Телеграм Євгенія Святенко був прив'язаний саме до російського номера телефона.

Після публікації розслідування Святенко приховав про себе будь-яку інформацію в групі, а згодом взагалі видалив свій акаунт.

Наразі в групі є майже 3 тисячі учасників, серед яких є особи, які щодня публікують маніпулятивну інформацію.