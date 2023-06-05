Платити на 500 гривень більше: як в Україні пропонують ще підвищити тариф на електрику

Ексміністр енергетики Олексій Оржель вважає, що навіть підвищений тариф на елеткроенергію не відображає її реальної ціни. А тому вартість ресурсу він пропонує підвищувати ще.

Тариф в понад 5 гривень

Оржель закликає до встановлення в Україні тарифу на електроенергію на ринковому рівні. Який, за даними експертів, складає 5–6 гривень за кіловат за годину.

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Він пояснює: лише виробництво електрики коштує 3,3 гривні за кіловат за годину. А тому навіть новий, підвищений до 2,64 гривні, тариф не буде ефективним.

Олексій Оржель Міністр енергетики та захисту довкілля України у 2019—2020 роках Тариф 2,64 гривні за кіловат/годину для населення не відображає реальної ціни. 3,3 гривні – це одне лише виробництво електрики. Додаємо сюди тариф на розподіл і виходить більше 5 гривень.

Як зростуть цифри в платіжках

Новий тариф в 2,64 гривні за кіловат за годину діє в Україні з 1 червня 2023 року. Очікується, що за ним цифри в платіжках зростуть орієнтовно на 250 гривень.

Таким чином, якщо підвищити чинний тариф до пропонованих понад 5 гривень, що майже вдвічі більше, електрика для українців здорожчає на стільки ж. Відповідно, цифри в платіжках збільшаться орієнтовно, на 500 гривень.

Коли таке підвищення стане можливим

У червні українці отримають, а вже в липні прийдуть платіжки за червень по новому тарифу.

Про необхідність підвищувати тариф до ринкового рівня говорять й опитані 24 Каналом експерти. Однак, зазначають вони, очікувати цього найближчим часом не варто. Адже з точки зору політики зростання тарифів – дуже непопулярне рішення.

Роман Ніцович Директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Це непопулярне політичне рішення. Плюс на оптовому ринку все ще зберігається поточне цінове регулювання. Тож наразі немає суттєвих факторів, які б свідчили, що вже необхідно думати і планувати наступне підвищення.

Зі свого боку, Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко вважає, що перехід на ринкові ціни відбудеться вже, імовірно, після війни. У тому ж, що це станеться, він не сумнівається – адже "треба обирати: чи постійні відключення й перебої з електричною енергією, чи низькі тарифи".