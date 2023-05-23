Тариф на електроенергію зросте: які варіанти розглядає уряд

Підвищення тарифів на електроенергію не за горами. Уряд вже підготував декілька варіантів щодо цього. Один із них полягає у розмежуванні споживачів за рівнем споживання.

Споживаєш більше – платиш більше

Член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук розповів, що один із варіантів, а саме план "А", передбачає розмежувати споживачів на 2 категорії відповідно до щомісячного споживання електроенергії.

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Нагадуємо, що зараз в Україні діють такі тарифи: 1,44 гривні за кіловат-годину – при споживанні до 250 кіловат-годину на місяць, а 1,68 гривні – при перевищенні ліміту (понад 250 кіловат-годин).

Для заможних споживачів, які використовують понад 1 тисячу кіловат-годин на місяць, розглядається встановлення тарифу в межах 6 – 6,2 гривні за кіловат-годину, який може залишитися стабільним на тривалий період!

– додав Юрій Камельчук.

А для тих користувачів, які споживатимуть до 1 тисячі кіловат-годин, ще не вирішена ціна підвищення. Зараз тривають консультації щодо можливого збільшення на 30 – 40%.

Втім, член парламентського комітету з питань енергетики, припускає, що можливий такий варіант, що тариф залишиться на поточному рівні. каже Камельчук.

Чи чекати змін щодо тарифу на воду

Вже з 1 червня в Україні можуть підвищити тариф на водопостачання та водовідведення. В НКРЕКП заявляють, що загальна ціна може зрости на 30% у великих містах.

Цього року (орієнтовно з 1 червня) НКРЕКП планує привести тарифи ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня, що є не лише вимогою законодавства, а й терміновою необхідністю з економічного та технічного погляду,

– кажуть там.