Наразі тривають дискусії серед експертів щодо можливого підвищення тарифів. Однак, громадян запевнили, що цього не відбудеться у найближчому майбутньому.

Коли в Україні зростуть ціни на електроенергію

Тариф на електроенергію для населення, встановлений на рівні 4,32 гривні за кіловат, залишатиметься незмінним до завершення опалювального сезону. Як повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, Кабінет Міністрів України не робив жодних офіційних заяв стосовно можливого підвищення тарифів на електроенергію.

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Це питання знаходиться виключно в компетенції Кабінету Міністрів, наголосив Коваленко. Він також зазначив, що попри поширення чуток, енергетики продовжують надавати точну інформацію та пояснювати ситуацію.

Кому ж підіймуть ціну електрику

Втім, державний регулятор НКРЕКП готує підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу з 1 листопада. Планується переглянути "прайс-кепи" і підняти їх до 6 900 гривень за мегават-годину, що на 1 300 гривень більше від поточної ціни в 5 600 гривень.

Зверніть увагу! Це стосуватиметься періоду з 11:00 до 17:00, з метою вирівнювання граничних цін до рівня ранкових пікових годин.