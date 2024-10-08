Чи може здорожчати газ цьогоріч

Тариф на газ не має зростати у 2024 році. Як повідомляє "Нафтогаз", теперішня вартість сировини для побутових споживачів залишатиметься без змін щонайменше до травня 2025 року.

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Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Зараз тариф на газ у "Нафтогазі" складає 7,96 гривні за кубометр. Це значення не змінюється уже протягом декількох років.

Нагадаємо! Саме "Нафтогаз" виступив постачальником останньої надії (ПОН).

Тарифи у інших регуляторів дещо відрізняються. Зараз вони такі:

Зверніть увагу! Доставка газу оплачується окремо.