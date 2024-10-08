Может ли подорожать газ в этом году

Тариф на газ не должен расти в 2024 году. Как сообщает "Нафтогаз", нынешняя стоимость сырья для бытовых потребителей будет оставаться без изменений как минимум до мая 2025 года.

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Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

Сейчас тариф на газ в "Нафтогазе" составляет 7,96 гривны за кубометр. Это значение не меняется уже в течение нескольких лет.

Напомним! Именно "Нафтогаз" выступил поставщиком последней надежды (ППН).

Тарифы у других регуляторов несколько отличаются. Сейчас они такие:

Обратите внимание! Доставка газа оплачивается отдельно.