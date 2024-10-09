Когда в Украине вырастут цены на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для населения, установлен на уровне 4,32 гривны за киловатт, будет оставаться неизменным до завершения отопительного сезона. Как сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, Кабинет Министров Украины не делал никаких официальных заявлений относительно возможного повышения тарифов на электроэнергию.

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Этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабинета Министров, подчеркнул Коваленко. Он также отметил, что несмотря на распространение слухов, энергетики продолжают предоставлять точную информацию и объяснять ситуацию.

Кому же поднимут цену электричество

Впрочем, государственный регулятор НКРЕКП готовит повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса с 1 ноября. Планируется пересмотреть "прайс-кепы" и поднять их до 6 900 гривен за мегаватт-час, что на 1 300 гривен больше текущей цены в 5 600 гривен.

Обратите внимание! Это будет касаться периода с 11:00 до 17:00, с целью выравнивания предельных цен до уровня утренних пиковых часов.