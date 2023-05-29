Єдиний тариф на світло з 1 червня: скільки коштуватиме електроенергія для українців

В НКРЕКП офіційно запропонували затвердити з червня єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,88 гривні за кіловат-годину.

Більше не буде по 1,44 гривні

У листі Міненерго за підписом тво голови регулятора Руслана Кайдаша, НКРЕКП пропонує з 1 червня змінити ціну на електроенергію. Відтак із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягом споживання підняти тариф на світло до 2,88 гривні за кіловат з ПДВ.

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Такі зміни дозволять покращити фінансові показники НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго". Адже вони покривають різницю між ринковою ціною (на рівні 6 гривень за кіловат) та тарифами для населення.

Нагадуємо, на цей момент, тариф для населення поки що становлять 1,44 гривні за кіловат при місячному споживанні 250 кіловатів, та 1,68 гривні – при споживанні більших обсягів.

До слова, для остаточної стабілізації механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) ціни повинні поступово наблизитися до ринкового рівня.

Платити більше доведеться ще й за розподіл

З 1 червня ціна на електроенергію зросте ще й за розподіл. Втім це стосуватиметься лише деяких операторів. Для прифронтових територій нічого змінювати не будуть.

Підвищення становитиме два етапи: перший – у червні, другий – протягом липня – грудня 2023 року. Тарифи зростуть приблизно на 25 – 50%.

Компанії, яких торкнеться підвищення: