Тариф на воду зросте: у НКРЕКП розповіли коли чекати на підвищення
Джерело:НКРЕКП
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) планує у березні цього обговорити питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
Коли тариф зросте для населення
Наразі НКРЕКП опрацьовує можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами:
- з 1 квітня,
- з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів.
Варто ознайомитись Відшкодування за комунальні: хто може отримати 50% на оплату
Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів,
– йдеться у повідомленні.
Експерти не виключали можливість підвищення тарифів
Також раніше експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко, у коментарі 24 Каналу зауважував, що не виключає підвищення тарифів. Адже відповідне рішення вже було наприкінці минулого року, отже потреба у ньому є.
Також він відмітив й не найкращий стан водоканалів й підкреслив, що інфраструктура таки потребує відновлення, але разом з тим наголосив, що це не відбувається внаслідок підняття тарифів.