Тариф на воду зросте: у НКРЕКП розповіли коли чекати на підвищення

Наразі НКРЕКП опрацьовує можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами:

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Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів,

– йдеться у повідомленні.

Експерти не виключали можливість підвищення тарифів

, що комісія хотіла підвищити тариф на воду ще наприкінці 2022 року, однак скасувала своє рішення 30 грудня 2022 року , аргументувавши це тим, що при оформленні рішення виявилося, що члени комісії голосували за різні проєкти, тож відбулась плутанина.

Також раніше експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко, у коментарі 24 Каналу зауважував, що не виключає підвищення тарифів. Адже відповідне рішення вже було наприкінці минулого року, отже потреба у ньому є.

Також він відмітив й не найкращий стан водоканалів й підкреслив, що інфраструктура таки потребує відновлення, але разом з тим наголосив, що це не відбувається внаслідок підняття тарифів.