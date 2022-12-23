Тариф на воду у 2023 році зросте: якою буде ціна в різних регіонах

Тарифи на холодну воду та водовідведення наступного року можуть змінитися двічі. Перше підвищення відбудеться з 1 січня нового року, а друге пройде у липні.

Як зміняться тарифи на воду у 2023 році

Відповідні проєкти постанов з'явилися на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Як саме зміняться тарифи з 1 січня 2023 року для побутових споживачів, розповідаємо у матеріалі.

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Ціна водовідведення та водопостачання у різних містах України

Полтававодоканал: 42,13 гривні (22,24/19,88)

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 54,22 гривні (30,19/24,036)

Водоканал в Ужгороді: 50,27 гривні (30,75/19,51)

Житомирводоканал: 51,80 гривні (24,97/26,83)

Інфоксводоканал (Одеса): 42,24 гривні (21,94/20,28)

Херсонський водоканал: 30,67 гривні (15,78/14,91);

Рівнеоблводоканал: 41,86 гривні (22,29/19,57)

Чернігівводоканал: 39,816 гривні (19,82/19,99)

Черкасиводоканал: 34,94 гривні (18,73/16,21)

Іванофранківськводоекотехпром: 31,29 гривні (14,50/16,78)

Хмельницькводоканал: 31,17 гривні (16,03/15,62)

Київводоканал: 39,28 гривні (21,69/17,59)

Дніпроводоканал: 37,36 гривні (22,57/14,79)

Дніпро-Західний Донбас: 46,74 гривні

Луцькводоканал: 31,73 гривні (13,76/ 17,96)

Запорізький водоканал: 33,85 гривні (21,05/12,80)

Вінницяоблводоканал: 37,29 гривні (24,57/12,72)

Чернівціводоканал: 30,63 гривні (20,95/9,68)

Львівводоканал: 29,12 гривні (19,44/9,68)

Тернопільводоканал – 44,46 гривні (21/23,46)

Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36/7,07);

Міськводоканал СМ (Суми) – 36,01 гривні (18,06/17,95);

Миколаївводоканал: 34,04 гривні (14,61/13,76);

Остаточно нові тарифи мають схвалити 27 грудня. Зазначимо, що тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть.

Чому ціна в містах України різна Тариф на воду встановлює не місцева влада, а НКРЕКП. Ціни різняться у зв'язку з різними обставинами в регіонах: доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори.

Чи зміняться тарифи на інші комунальні послуги

Важливо! Ми навели ціни лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Деякі з них працюють і в області, а є міста, де є кілька водоканалів. Якщо вашого водоканалу немає у списку тих, які ми описали, то з актуальним тарифом ви можете ознайомитись на його офіційному сайті. Тарифи там вказані без ПДВ, тому необхідно просто помножити на 1,2.

Тарифи українців на газ, тепло та гарячу воду найближчим часом не переглядатимуться. У серпні 2022 року народні депутати підтримали законопроєкт №7427 та заморозили до кінця війни ціни на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання, зокрема, стосується:

послуг із розподілу газу;

теплової енергії — її виробництво, транспортування та постачання;

послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Подорожчання також не буде відбуватися протягом шести місяців після закінчення війни.

Чому тарифи на воду зростають

Нагадаємо, тариф на газ для побутових споживачів можуть переглянути у квітні. Зі слів голови податкового комітету Данила Гетманцева поточний тариф невиправдано низький.

В структурі тарифу на водопостачання та водовідведення враховуються супутні витрати, які зазнають змін. Сюди входить вартість електроенергії, витрати на оплату праці, податки та амортизація обладнання. Цього року мінімальна зарплата підвищилася з 6500 до 6700 гривень. Подорожчали й інші витрати.

До прикладу, на зміну тарифів КП "Вінницяоблводоканал" вплинуло скорочення обсягів реалізації, збільшення витрат на електроенергію та амортизацію обладнання. Детальні обґрунтування подорожчання тарифів для кожного підприємства є у постанові НКРЕКП.

Тож метою нових тарифів на 2023 рік є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності підприємства у наступному році та ведення ліцензованої діяльності без збитків.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для бізнесу можуть зрости на 107%.