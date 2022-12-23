Тариф на воду в 2023 году вырастет: какой будет цена в разных регионах

Тарифы на холодную воду и водоотводы в следующем году могут измениться дважды. Первое повышение пройдет с 1 января нового года, а второе пройдет в июле.

Как изменятся тарифы на воду в 2023 году

Соответствующие проекты постановлений появились на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Как изменятся тарифы с 1 января 2023 года для бытовых потребителей, рассказываем в материале.

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Цена водоотведения и водоснабжения в разных городах Украины

Полтававодоканал: 42,13 гривны (22,24/19,88)

Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 54,22 гривны (30,19/24,036)

Водоканал в Ужгороде: 50,27 грн (30,75/19,51)

Житомирводоканал: 51,80 гривны (24,97/26,83)

Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)

Херсонский водоканал: 30,67 грн (15,78/14,91);

Ровнооблводоканал: 41,86 гривны (22,29/19,57)

Черниговводоканал: 39,816 гривны (19,82/19,99)

Черкассыводоканал: 34,94 гривны (18,73/16,21)

Иванофранковскводоэкотехпром: 31,29 гривны (14,50/16,78)

Хмельницкводоканал: 31,17 гривны (16,03/15,62)

Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)

Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)

Днепро-Западный Донбасс: 46,74 гривны

Луцкводоканал: 31,73 гривны (13,76/ 17,96)

Запорожский водоканал: 33,85 гривны (21,05/12,80)

Винницаоблводоканал: 37,29 гривны (24,57/12,72)

Черновцыводоканал: 30,63 гривны (20,95/9,68)

Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)

Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46)

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95);

Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76);

Окончательно новые тарифы должны быть одобрены 27 декабря. Отметим, что в сильно пострадавших от боевых действий Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду пересматриваться не будут.

Почему цена в городах Украины разная Тариф на воду устанавливают не местные власти, а НКРЭКУ. Цены разнятся в связи с разными обстоятельствами в регионах: доступ к воде, цены на электроэнергию, средняя зарплата и другие факторы.

Изменятся ли тарифы на другие коммунальные услуги

Мы привели цены только для водоканалов, которые снабжают и отводят воду в областных центрах. Некоторые из них работают и в области, а есть города, где есть несколько водоканалов. Если вашего водоканала нет в списке описанных нами, то с актуальным тарифом вы можете ознакомиться на его официальном сайте. Тарифы там указаны без НДС, поэтому нужно просто умножить на 1,2.

Тарифы украинцев на газ, тепло и горячую воду в ближайшее время не будут пересматриваться. В августе 2022 года народные депутаты поддержали законопроект №7427 и заморозили до конца войны цены на некоторые коммунальные услуги. Запрет на подорожание, в частности, касается:

услуг по распределению газа;

тепловой энергии – ее производство, транспортировка и поставка;

услуг по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Подорожание также не будет происходить в течение шести месяцев после войны.

Почему тарифы на воду растут

Напомним, тариф на газ для бытовых потребителей могут просмотреть в апреле. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низкий.

В структуре тарифа на водоснабжение и водоотвод учитываются сопутствующие расходы, которые претерпевают изменения. Сюда входит стоимость электроэнергии, расходы по оплате труда, налоги и амортизация оборудования. В этом году минимальная зарплата повысилась с 6500 до 6700 гривен. Подорожали и другие расходы.

К примеру, изменение тарифов КП "Винницаоблводоканал" повлияло на сокращение объемов реализации, увеличение расходов на электроэнергию и амортизацию оборудования. Подробные обоснования удорожания тарифов для каждого предприятия есть в постановлении НКРЭКУ.

Целью новых тарифов на 2023 год является приведение тарифов к экономически обоснованному уровню, который обеспечит возможность финансирования предприятием расходов в соответствии с условиями деятельности предприятия в следующем году и ведения лицензированной деятельности без убытков.

Напомним, тарифы на электроэнергию для бизнеса могут вырасти 107%.