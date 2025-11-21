Мер Львова пропонує збільшити важливий тариф: що може зрости у ціні
- Мер Львова Андрій Садовий пропонує підняти тариф за воду через нестачу коштів на заміну старих мереж водопостачання.
- Садовий критикує заморожений тариф як шкідливий для держави та закликає до субсидій для людей з фінансовими труднощами.
Мер міста Львів Андрій Садовий заявив, що в місті варто підняти ціну на одну комунальну послугу. Йдеться про тариф на воду.
Що сказав Садовий про тарифи на воду?
Річ у тім, що в міської влади Львову немає коштів на заміну старих мереж водопостачання, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Садового.
Ресурс на заміну може бути тільки тоді, коли це закладається в тарифі. А не можемо підняти тариф на воду до адекватного рівня.
Річ у тім, що держава повністю регулює всі процеси й щодо ціни на тепло, й щодо ціни на воду (зокрема слід додати, що тарифи для великих міст регулює Національна комісія.
Сьогодні у Львові тариф орієнтовно 18 гривень. Водночас у Городку на Львівщині – 75 гривень. Тобто їм можна підіймати тариф, а нам не можна. І де брати кошти на заміну мереж?
– сказав Андрій Садовий.
Він зазначив: "смішна ціна й нечесний тариф". Згідно зі слів мера Львова, мільярдер і бідна людина – всі платять однакову ціну за воду. Але багаті мають платити, а людям із фінансовими труднощами можна давати субсидії.
Садовий назвав заморожений тариф неправильним і шкідливим для держави. Бо "якщо підприємство не розвивається, не модернізує мережі, то це доводить підприємство до занепаду".
Зверніть увагу! Мер Львова додав, що "чомусь у НКРЕКП цього не розуміють".
Що відомо про ситуацію у Львові?
Нагадаємо, що у жовтні Львівводоканал зіткнувся з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття, про що повідомили у соцмережах.
Ситуації, коли частина міста залишалося без води протягом трьох діб, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу – не пам’ятають навіть ветерани підприємства,
– йдеться у повідомленні.
Важливо! Наголошується, що з таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Мешканці кількох районів залишилися без водопостачання на кілька діб.
Яка ще є інформація щодо проблем у Львові?
- Андрій Садовий повідомляв, що труби є дуже старими. Також не має гарантій, що ситуація не повториться.
- Також нещодавно деякі мешканці міста Львів залишилися без опалення. Це відбулося 10 листопада.