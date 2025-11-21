Мер Львова пропонує збільшити важливий тариф: що може зрости у ціні

Мер міста Львів Андрій Садовий заявив, що в місті варто підняти ціну на одну комунальну послугу. Йдеться про тариф на воду.

Що сказав Садовий про тарифи на воду?

Річ у тім, що в міської влади Львову немає коштів на заміну старих мереж водопостачання, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Садового.

Читайте також У грудні українців чекає додаткова платіжка за газ: скільки прийдеться переплатити

Андрій Садовий Мер Львова Ресурс на заміну може бути тільки тоді, коли це закладається в тарифі. А не можемо підняти тариф на воду до адекватного рівня.

Річ у тім, що держава повністю регулює всі процеси й щодо ціни на тепло, й щодо ціни на воду (зокрема слід додати, що тарифи для великих міст регулює Національна комісія.

Сьогодні у Львові тариф орієнтовно 18 гривень. Водночас у Городку на Львівщині – 75 гривень. Тобто їм можна підіймати тариф, а нам не можна. І де брати кошти на заміну мереж?

– сказав Андрій Садовий.

Він зазначив: "смішна ціна й нечесний тариф". Згідно зі слів мера Львова, мільярдер і бідна людина – всі платять однакову ціну за воду. Але багаті мають платити, а людям із фінансовими труднощами можна давати субсидії.

Садовий назвав заморожений тариф неправильним і шкідливим для держави. Бо "якщо підприємство не розвивається, не модернізує мережі, то це доводить підприємство до занепаду".

Зверніть увагу! Мер Львова додав, що "чомусь у НКРЕКП цього не розуміють".

Що відомо про ситуацію у Львові?

Нагадаємо, що у жовтні Львівводоканал зіткнувся з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття, про що повідомили у соцмережах.

Ситуації, коли частина міста залишалося без води протягом трьох діб, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу – не пам’ятають навіть ветерани підприємства,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Наголошується, що з таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Мешканці кількох районів залишилися без водопостачання на кілька діб.

Яка ще є інформація щодо проблем у Львові?