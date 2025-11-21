Мэр Львова предлагает увеличить важный тариф: что может вырасти в цене

Мэр города Львов Андрей Садовый заявил, что в городе стоит поднять цену на одну коммунальную услугу. Речь идет о тарифе на воду.

Что сказал Садовый о тарифах на воду?

Дело в том, что у городских властей Львова нет средств на замену старых сетей водоснабжения, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Садового.

Андрей Садовый Мэр Львова Ресурс на замену может быть только тогда, когда это закладывается в тарифе. А не можем поднять тариф на воду до адекватного уровня.

Дело в том, что государство полностью регулирует все процессы и по цене на тепло, и по цене на воду (в частности следует добавить, что тарифы для крупных городов регулирует Национальная комиссия.

Сегодня во Львове тариф ориентировочно 18 гривен. В то же время в Городке на Львовщине – 75 гривен. То есть им можно поднимать тариф, а нам нельзя. И где брать средства на замену сетей?

– сказал Андрей Садовый.

Он отметил: "смешная цена и нечестный тариф". Согласно словам мэра Львова, миллиардер и бедный человек – все платят одинаковую цену за воду. Но богатые должны платить, а людям с финансовыми трудностями можно давать субсидии.

Садовый назвал замороженный тариф неправильным и вредным для государства. Потому что "если предприятие не развивается, не модернизирует сети, то это доводит предприятие до упадка".

Обратите внимание! Мэр Львова добавил, что "почему-то в НКРЭКУ этого не понимают".

Что известно о ситуации во Львове?

Напомним, что в октябре Львовводоканал столкнулся с самым масштабным вызовом для системы водоснабжения города за последние десятилетия, о чем сообщили в соцсетях.

Ситуации, когда часть города оставалось без воды в течение трех суток, а повторные аварии не позволяли стабилизировать подачу – не помнят даже ветераны предприятия,

– говорится в сообщении.

Важно! Отмечается, что с таким вызовом Львовводоканал еще не сталкивался. Жители нескольких районов остались без водоснабжения на несколько суток.

Какая еще есть информация о проблемах во Львове?