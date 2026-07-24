У Львові офіційно погодили новий тариф на воду: скільки доведеться платити

У Львові з 1 серпня зміниться тариф на воду. Загальна вартість послуг із водопостачання та водовідведення зросте вдвічі.

Як зростуть тарифи на воду

Виконавчий комітет Львівської міської ради у п'ятницю, 24 липня, підтримав рішення про встановлення нового тарифу для "Львівводоканалу", повідомив місцевий депутат Ігор Зінкевич.

За рішенням виконкому, з серпня для львів'ян встановили такий тариф на воду:

водопостачання – 36,04 гривні за кубометр;

водовідведення – 20,34 гривні за кубометр.

Таким чином, загалом вартість централізованого водопостачання та водовідведення для населення становитиме 56,38 гривні за 1 кубометр.

Сьогодні у Львові один кубометр води коштує 25,88 гривні. Така ціна буде чинною до 1 серпня 2026 року.

Слід додати, що востаннє тариф на воду у місті переглядали ще на початку 2022 року.

Ми розуміємо, що будь-яке зростання тарифів під час війни є складним рішенням для людей. Але попередня ціна діяла понад чотири роки. Ми встановлюємо не економічно повний тариф, а мінімально необхідний, щоб Львів і надалі стабільно отримував воду,

– пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.

Та навіть після підвищення тариф на воду у Львові залишиться одним із найнижчих по Україні. Адже середній рівень нових тарифів в державі становить близько 81 гривні за кубометр.

Чому підвищили тариф на воду

Тариф на воду у Львові підвищили через зростання базових витрат "Львівводоканалу":

на електроенергію;

паливо;

реагенти;

оплату праці.

Лише витрати на електроенергію, за підрахунками підприємства, зросли майже у 1,7 раза.

У нас найдовша відстань транспортування води серед великих міст України. Це складна система, яка потребує значних витрат електроенергії та постійного обслуговування,

– зауважив директор "Львівводоканалу" Дмитро Ванькович.

Водночас у "Львівводоканалі" наголошують, що новий тариф дозволить покрити лише операційні витрати, а інвестицій та масштабної реконструкції мереж він не передбачає.

Нагадаємо, раніше на підприємстві розповідали, що для повного покриття усіх витрат, включно з модернізацією обладнання, ціна кубометра води мала б бути 100 гривень.