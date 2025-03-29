Чи можна пенсіонеру не платити за доставку газу

Доставка газу – це окремий рахунок, який мають оплачувати споживачі. Українські пенсіонери не мають окремих пільг на цей тариф.

Як пенсіонерам не платити за доставку газу

Пенсіонер може не платити за доставку газу, якщо він повністю відключиться від газової мережі, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

Читайте також Зарплати чиновників міністерств зростуть: Рада дала "зелене світло" підвищенню

Зверніть увагу! Платити доведеться навіть, якщо ви не користуєтесь газом, але підключені до мережі. В такому випадку для розрахунку цього платежу необхідно враховувати мінімально встановлені показники.

Щоб повністю відключитись від газової мережі, потрібно розірвати контракт з компанією, що обслуговує вашу адресу. Аби здійснити цю процедуру, необхідно:

отримати спеціальний акт про зупинення постачання газу;

звернутися до оператора газорозподільної мережі з офіційним проханням розірвати договір.

Припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування,

– зауважує НКРЕКП.

Зауважте! У разі відмови оператора ГРМ, можна звернутися з відповідною скаргою до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах (НКРЕКП).