Як пенсіонерам не платити за доставку газу

Пенсіонер може не платити за доставку газу, якщо він повністю відключиться від газової мережі, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

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Зверніть увагу! Платити доведеться навіть, якщо ви не користуєтесь газом, але підключені до мережі. В такому випадку для розрахунку цього платежу необхідно враховувати мінімально встановлені показники.

Щоб повністю відключитись від газової мережі, потрібно розірвати контракт з компанією, що обслуговує вашу адресу. Аби здійснити цю процедуру, необхідно:

отримати спеціальний акт про зупинення постачання газу;

звернутися до оператора газорозподільної мережі з офіційним проханням розірвати договір.

Припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування,

– зауважує НКРЕКП.

Зауважте! У разі відмови оператора ГРМ, можна звернутися з відповідною скаргою до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах (НКРЕКП).