Ціна газу в березні: чи збільшать тарифи на блакитне паливо

На період воєнного стану в Україні уряд прийняв рішення захистити населення від ринкових коливань ціни на газ та "заморозив" тарифи. Тому у перший місяць весни змін у вартості не відбулося.

Березнева ціна газу

У березні тарифи на газ для населення не змінилися у більшості газопостачальних компаніях. Тому на початку весни вартість блакитного палива коливатиметься від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

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Найсуттєвіше газ коштує у постачальника газу "СвітлоГаз". Його ціна становить 9,99 гривні. Водночас у 5 інших компаніях кубометр газу дешевше 8 гривень. А у ще 4 – від 8,20 та вище.

Яка компанія є найпопулярнішою серед українців

що з 24 лютого 2022 року уряд "заморозив" тарифи на комунальні послуги. І хоч в Україні діє два тарифи на газ – річний та місячний, однак всіх споживачів автоматично перевели на річний тариф, який ще не змінювався.

Близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами компанії "Нафтогаз України". Вона ж ще виконує роль постачальника останньої надії (ПОН).

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Крім того, для наявних вже споживачів деякі невеликі приватні постачальники пропонують за газ низькі річні ціни. А новим клієнтам – лише місячну ціну, яка є суттєво вищою за річну. Тому перед підключенням ретельно вивчайте усі умови та тарифні плани.