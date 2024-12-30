Ціни на електроенергію: за якими тарифами українці платитимуть за світло у 2025 році

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий тариф на передавання електроенергії. Так у 2025 році він буде на 30% вищий за чинний.

Хто більше платитиме за електроенергію у 2025 році

Тариф на передавання електроенергії на 2025 рік встановлено на рівні 686,23 гривні/Мегават на годину, пише 24 канал з посиланням на засідання НКРЕКП.

Читайте також Коли українцям доведеться платити за 1 кіловат електроенергії 7 гривень

Таким чином цей тариф є оплатою за послуги "Укренерго" з транспортування електроенергії від виробника до комерційного споживача.

Зверніть увагу! Проте в країні діють різні тарифи на електроенергію, зокрема це стосується багатозонних та спеціальних користувачів з електричним опаленням.

Тарифи на світло для різних категорій населення

Водночас тарифи для домашніх господарств в Україні залишаться на поточному рівні щонайменше до 1 травня 2025 року. Тобто вартість у зимовий період 2024-2025 років за 1 кіловат-годину становитиме 4,32 гривні незалежно від тарифу на передавання.

Крім того, тариф на послуги з передавання електрики для підприємств зеленої металургії 2025 року становитиме 359,55 гривні/мегават-годину. А це 1,4% нижче від поточного тарифу в 364,7 гривні/мегават-годину.

Тариф на послуги з диспетчерського управління також знизили на 5%. Так у 2025 році його встановлено на рівні 98,97 гривні/мегават-годину.

