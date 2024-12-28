Коли може зрости тариф на електроенергію

З 1 січня 2025 року тариф на електроенергію для побутових споживачів може сильно подорожчати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ранок.LIVE.

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує, що вартість електроенергії для українців уже влітку наступного року, імовірно, сягне 6,32 – 6,64 гривні за кіловат. Збільшення може відбутися зокрема, через:

енергетичну кризу в Україні (збільшення собівартості електроенергії);

збільшення інфраструктурних витрат (відновлення та модернізація електромереж);

вимогу МВФ підвищити тарифи до ринкового рівня (це частина угоди України з міжнародними партнерами).

Зверніть увагу! Українці можуть зменшити розмір своєї комуналки, оформивши субсидію. Надається така допомога лише за певних умов. Отримати її можна і зараз, звернувшись у відповідальні органи.