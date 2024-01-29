Підвищенню таки бути: тарифи на електроенергію у 2024 році зміняться

Реальна ціна на електроенергію значно відрізняється від нинішнього тарифу для споживачів. Саме тому вартість світла зросте протягом 2024 року.

Як може зрости тариф

Богдан Серебренніков розповів для 24 Каналу, що ринкова ціна на електроенергію для населення минулого місяця становила близько 8 гривень за кіловат-годину. Проте нині тариф все ще знаходиться на позначці 2,64 гривні за кіловат-годину.

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На думку експерта, наступне підвищення буде меншим у відсотковому співвідношенні, ніж попереднє.

Богдан Серебренніков Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group Думаю, уряд не дозволить перетнути певну "психологічну" відмітку у 4 гривні за один крок, і тариф становитиме десь між 3 і 4 гривні за кіловат-годину. Загалом, повністю реформувати тарифи на електрику для населення впродовж 2024 року не вдасться, і процес може розтягнутися на наступні 2 – 3 роки.

На думку аналітика, найкращим варіантом буде повернення блокового тарифу, який залежить від місячного обсягу електроспоживання домогосподарством. Наприклад, можна встановити поріг десь у 400 кіловатів на годину, і для тих домогосподарств, які споживають більше за цей рівень, встановити ринково обумовлену ціну.

У Раді розповіли, як зростуть тарифи

Близько 90 – 95% українців споживають менше електроенергії за цей ліміт.

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк розповів, що майбутній тариф на електроенергію може становити трохи менше ніж 6 гривень. Він додав, що важливо залишити субсидії для тих українців, які не можуть сплачувати такі суми самостійно.

Сергій Нагорняк Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без виключення.

Лібералізація тарифів має дати двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення і за рік зібрати кошти для початку добудови 3 та 4 енергоблоків ХАЕС. Також "Укргідроенерго" зможе почати будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1 000 мегаватів.