Повышению все-таки быть: тарифы на электроэнергию в 2024 году изменятся

Реальная цена электроэнергии значительно отличается от нынешнего тарифа для потребителей. Именно поэтому стоимость света вырастет в течение 2024 года.

Как может вырасти тариф

Богдан Серебренников рассказал для 24 Канала, что рыночная цена на электроэнергию для населения в прошлом месяце составляла около 8 гривен за киловатт-час. Однако сейчас тариф все еще находится на отметке – 2,64 гривны за киловатт-час.

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По мнению эксперта, следующее повышение будет меньше в процентном соотношении, чем предыдущее.

Богдан Серебренников Заместитель директора по исследованиям аналитический центр DiXI Group Думаю правительство не позволит пересечь определенную "психологическую" отметку в 4 гривны за один шаг и тариф будет составлять где-то между 3 и 4 гривнами за киловатт-час. В целом, полностью реформировать тарифы на электричество для населения в течение 2024 года не удастся и процесс может растянуться на следующие 2 – 3 года.

По мнению аналитика, самым оптимальным вариантом будет возвращение блочного тарифа, который зависит от месячного объема электропотребления домохозяйством. Например, можно установить порог где-то в 400 киловатт в час и для тех домохозяйств, которые потребляют больше этого уровня, установить рыночно обусловленную цену.

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Около 90 – 95% украинцев потребляют меньше электроэнергии за этот лимит.

Народный депутат член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк рассказал, что будущий тариф на электроэнергию может составлять чуть меньше 6 гривен. Он добавил, что важно оставить субсидии для тех украинцев, которые не могут платить такие суммы самостоятельно.

Сергей Нагорняк Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения.

Либерализация тарифов должна дать двум государственным компаниям возможность перестать дотировать население и через год собрать средства для начала достройки 3 и 4 энергоблоков ХАЭС. Также "Укргидроэнерго" сможет начать строительство Каневской ГАЭС мощностью 1 000 мегаватт.