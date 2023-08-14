Платіжки не потрібно зберігати: у які міфи про комуналку вірять українці

Цифровізація шаленими темпами змінює звичний уклад найпростіших речей. Так значна кількість українців досі вірять у те, що паперові платіжні чеки потрібно зберігати, але це не так.

Чому вам не потрібно зберігати паперові платіжки

Багато українців за старою звичкою зберігають паперові платіжки, складаючи численні папірці десь у шафі. Проте тепер, це не потрібно. Адже усі дані відносно ваших платежів зберігаються у спеціальних електронних базах.

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До того ж чек про оплату послуг також непотрібно мати у паперовому вигляді.

Сергій Коваленко Генеральний директор YASNO Сам рахунок не свідчить про те, що ви оплатили за спожиту електроенергію. А банківська квитанція або чек про оплату – свідчать.

Коваленко наголошує, що згідно з теперішнім законодавством, електронний рахунок прирівняний до паперового.

Правила роздрібного ринку кажуть, що постачальник має сформувати і виставити клієнту рахунок. Він може бути у паперовий або електронний – як вибере сам клієнт. І так, якщо ви самі оберете, що хочете отримувати електронний рахунок, то це буде документ і він матиме таку ж силу, як і паперовий.

– наголошує Коваленко.

Тарифи на електроенергію в Україні зараз

У червні відбулося підвищення тарифу на електроенергію до 2,64 гривні за кіловат-годину. Це збільшення ціни було вимушеним. Проте, як кажуть експерти, недостатнім.

Насправді для українців тариф на електроенергію мав би складати близько 7 гривень за кіловат-годину. Це та сума, яка дозволить перекривати вартість витраченої сировини.

Станом на тепер, різницю у сумах покривають енергетичні компанії. Але так не зможе тривати довго, оскільки цей грошовий ресурс потрібен для відродження української енергосистеми.