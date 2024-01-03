За електроенергію з січня треба платити більше: чому суми у платіжках зростуть

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах, встановила новий тариф на транспортування електроенергії для НЕК "Укренерго". Відповідно до рішення, цей тариф з 1 січня до 31 березня 2024 року складатиме 380,28 гривень за мегават-годину.

Як відбуватиметься підвищення цін

Заплановане підвищення тарифів на послуги з передачі електричної енергії буде проведено в три етапи: у січні, квітні та липні цього року. Тариф зросте до 430,25 гривні за мегават-годину у квітні та досягне 485,10 гривні за мегават-годину у липні (без ПДВ).

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Втім, деяких споживачів підвищення не торкнеться:

Колективні побутові споживачі, гуртожитки, які використовують загальний лічильник;

Багатоквартирні житлові будинки для технічних потреб, освітлення дворів, сходових кліток та номерних знаків;

Дачні, гаражно-будівельні кооперативи, садові товариства (на роботу насосів та освітлення);

Юридичні особи, що забезпечують поселення внутрішньо переміщених осіб;

Релігійні організації для комунально-побутових потреб.

Як зміняться ціни в областях

До січня діятиме старий тариф у розмірі 345,64 гривні за мегават-годину (без ПДВ).

Також відбувається зміна тарифів на розподіл електроенергії, встановлених індивідуально для кожного обленерго. Юридичним споживачам рекомендовано готуватися до збільшення цін на універсальні послуги та загальної вартості електроенергії.

