Лише три категорії населення: хто може платити за газ менше

У ПФУ пояснили, як деякі українці можуть зекономити на платіжках за газ. Проте зробити це можуть не усі, а лише деякі категорії.

Хто може зекономити на платіжках газу

Кабміном було виділено три категорії українців, які зможуть платити менше за газ, якщо не перевищать певну кількість спожитого ресурсу за місяць.

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Нормативи споживання виглядають так:

домогосподарства, які використовують газові плити та гарячу воду – 3,3 кубометра в місяць на людину;

домогосподарства, які використовують газові плити, але не використовують гарячу воду – 5,4 кубометра в місяць на людину;

домогосподарства, які використовують газові плити та нагрівачі води – 10,5 кубометра в місяць на людину

Чому у платіжках з'являються лишні кубометри

У НКРЕКП проінформували про перерахунок газового розподілу. З 1 жовтня 2023 року підрахунок замовленої газової потужності буде враховуватися лише за неопломбовані газові прилади.

Дійсно, деяким українцям можуть надійти платіжки з неправильно вказаними обсягами спожитого газу. Так стається, якщо вчасно не подати показники лічильників.

Показники лічильників газу треба подавати з 28 по 5 число щомісяця.

Тож, якщо невчасно подати показники, регулятор самостійно визначить суму до сплати використовуючи спожиті обсяги газу цього ж місяця минулого року.

Якщо людина не проживає вдома та не користується газом, їй варто щомісяця передавати фактичні незмінні показники.