Тарифи на газ та електроенергію у ЄС зросли вдвічі: як справляються європейці

Європейські рахунки за електроенергію досягли рекорду у жовтні. Це сталося попри те, що уряди країн виділяють кошти для пом'якшення цін.

Піднялися і тарифи на газ – у жовтні роздрібні ціни зросли вдвічі, порівняно з торішніми показниками.

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Збільшення тарифів у ЄС

За даними енергетичної консультаційної компанії VaasaETT Ltd, середня роздрібна ціна газу в Європейському Союзі та Великій Британії становила майже 18 євроцентів (0,18 долара) за кіловат-годину в жовтні, що вдвічі більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Вартість електроенергії для домогосподарств різко зросла на 67 % до 36 євроцентів за кіловат-годину.

У місячному вимірі середній тариф на електроенергію в жовтні зріс на 3,4%, а на газ – на 2,5%. Найбільший місячний приріст був у Дубліні, де тарифи на електроенергію зросли на 44%, тоді як середня ціна на газ у Римі зросла на 97%.



У жовтні середні ціни на електроенергію та газ для домогосподарств зросли

Виділення допомоги від держави

Ці цифри були отримані після того, як уряди ЄС пообіцяли виділити понад 550 мільярдів євро на захист громадян і підприємств від стрімкого зростання витрат на електроенергію за останній рік. За словами виконавчого директора фінляндської консалтингової компанії Філіпа Льюїса, якби країни не надавали таку підтримку, рахунки домогосподарств, ймовірно, були б ще вищими.

Якщо криза триватиме близько року або понад пів року, вартість для урядів буде величезною. Зрештою споживачі забудуть, що ці ціни не є реальними — вони сприймуть їх як норму, і тоді знизити їх буде майже неможливо,

– зазначив Філіп Льюїс

Тепла погода

Не по сезону тепла осінь стала полегшенням як для споживачів, так і для урядів у жовтні, коли менше людей увімкнули опалення. Однак ціни зростуть, оскільки Європа наближається до зими, що може створити майбутні проблеми для політичних лідерів.

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