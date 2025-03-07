Тарифи на газ у квітня 2025 року: хто з українців заплатить більше, ніж планував

З 1 квітня 2025 року українцям доведеться заплатити додаткові суми за користування природним газом. Причиною тому є третя платіжка.

"Третя платіжка" для українців

Її отримають жителі багатоквартирних будинків за нову послугу з технічного обслуговування будівлі, передає 24 Канал з посиланням на ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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Їх ввело Міненерго з 29 вересня 2023 року через те, що оператори газорозподільних мереж проводили моніторинг стану газопроводів у будинках на щільність та герметичність. Вартість послуги від довжини загальних мереж, кількості муфтових з’єднань, кранів у будівлі тощо.

Зокрема така платіжка надходитиме залежно від віку мереж у будинку:

якщо газовим мережам будинку більш ніж 25 років — раз у три роки;

якщо газовим мережам не більше 25 років — раз у п’ять років.

Ціни на третю платіжку "Газорозподільні мережі України" оприлюднили графіки проведення обстежень та ціни на квітень 2025 року. Вартість може відрізняться, наприклад, у Харкові послуга коштує приблизно від 100 до 900 гривень.

Важливо! Загальну суму ділитимуть на кількість мешканців будинку.

Ціни на газ в Україні

Водночас у квітні 2025 року тариф на газ для населення залишиться незмінним, тобто 7,96 гривні за 1 кубічний метр. Така ціна буде актуальною для побутових споживачів, яких обслуговує ГК "Нафтогаз України". У решти газопостачальників ціни коливаються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Зверніть увагу! Раніше в уряді робили заяву, що ціни на тарифи не зміняться до завершення холодного сезону, тобто до 30 квітня.