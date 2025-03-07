"Третья платежка" для украинцев

Ее получат жители многоквартирных домов за новую услугу по техническому обслуживанию здания, передает 24 Канал со ссылкой на ООО "Газораспределительные сети Украины".

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Их ввело Минэнерго с 29 сентября 2023 года из-за того, что операторы газораспределительных сетей проводили мониторинг состояния газопроводов в домах на плотность и герметичность. Стоимость услуги от длины общих сетей, количества муфтовых соединений, кранов в здании и тому подобное.

В частности такая платежка будет поступать в зависимости от возраста сетей в доме:

если газовым сетям дома более 25 лет - раз в три года;

если газовым сетям не более 25 лет - раз в пять лет.

Цены на третью платежку "Газораспределительные сети Украины" обнародовали графики проведения обследований и цены на апрель 2025 года. Стоимость может отличатся, например, в Харькове услуга стоит примерно от 100 до 900 гривен.

Важно! Общую сумму будут делить на количество жителей дома.

Цены на газ в Украине

В то же время в апреле 2025 года тариф на газ для населения останется неизменным, то есть 7,96 гривны за 1 кубический метр. Такая цена будет актуальной для бытовых потребителей, которых обслуживает ГК "Нафтогаз Украины". У остальных газопоставщиков цены колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Обратите внимание! Ранее в правительстве делали заявление, что цены на тарифы не изменятся до завершения холодного сезона, то есть до 30 апреля.