Рівновагу не втрачатимуть: якими будуть тарифи на газ у серпні
Після підвищення тарифів на електроенергію логічно постає питання чи зросте вартість інших комунальних послуг. Проте ціни на газ обіцяють бути стабільними.
Яка буде вартість газу у серпні
У серпні та наступні місяці, аж до 1 травня 2024 року, вартість газу для побутових споживачів не зміниться. Оскільки більшість українців є споживачами компанії "Нафтогаз", для них тариф становитиме – 7,96 гривні. Відповідно в інших компаніях вартість відрізняється, але також продовжить бути стабільною.
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Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, що воєнний стан та економічна ситуація і є причиною такої фіксації цін.
Для побутових клієнтів ціна газу залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.
Для клієнтів "Нафтогазу" змінилися правила подачі показників лічильника
Починаючи з 28 липня показники газового лічильника можна буде подати лише у три способи, а всі інші вважатимуться не дійсними. Потрібно буде скористатися сервісами my.gas.ua:
- особистого кабінету my.gas.ua;
- через чати GASUA у Viber, Telegram.Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
- SMS-повідомлення на номер 4647.
Шановні клієнти АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Вінницягаз" та АТ "Сумигаз". Тепер передати показання лічильника та скористатися іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурси ДК "Нафтогаз України",
– йдеться у повідомленні компанії.
Якщо у вас виникли питання, ви можете звернутися до служби підтримки компанії за цими номерами:
- 066-300-2-888 (Vodafone),
- 098-300-2-888 (Kyivstar),
- 093-300-2-888 (Lifecell).